Il gran finale dell'Arcobaleno d’Estate

Firenze, 21 giugno 2022 - Arezzo non poteva certo mancare all’appuntamento con l’Arcobaleno d’Estate, la cinque giorni di iniziative partita il 17 giugno, promossa da Qn-La Nazione e dalla Regione Toscana, con la partecipazione delle categorie economiche. Quello di quest’anno è un anno importante per l’Arcobaleno non solo perché la festa compie dieci anni, ma anche perché arriva dopo un biennio, quello della pandemia, difficile per tutti. Ieri sera, sotto la regia della Confcommercio aretina, in collaborazione con il Comune e la direzione regionale dei Musei della Toscana, uno degli angoli più suggestivi della città si è vestito a festa per l’occasione. L’ovale dell’Anfiteatro romano è diventato il palcoscenico di un elegante aperitivo sotto le stelle. L’atmosfera magica che si respirava tra le mura ha fatto da cornice ad un percorso enogastronomico in cui protagoniste sono state le eccellenze del territorio portate dagli operatori aderenti al progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio.

L’associazione ristoratori, i barman, i pizzaioli e panificatori di Confcommercio, i sommelier e il settore mixology. Ognuno di loro ha portato un piccolo tesoro all’Anfiteatro. Dalla focaccia ripiena con mortadella, burrata e pistacchi fino all’insalata di moscardini e ai crostoni estivi; dalle pizze gourmet alle tartare, fino ai dolci della tradizione aretina (gattò, torta della nonna, crostate), senza dimenticare piatti estivi e freschi come il "poke", il pesce, ma anche il gelato tipico del territorio. Tra gli olivi secolari si sono ritrovati in moltissimi per bere e mangiare. Al calare della sera "bianche farfalle", eteree ed eleganti, si sono illuminate con delicate iridescenze di luci. Erano gli artisti della Compagnia Teatrale Accademia Creativa nel loro spettacolo "Bianche Presenze". La serata è stata caratterizzata dall’apertura straordinaria, dalle 19 alle 23, del Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate", con con un percorso del gusto creato ad hoc.

Il gran finale

L’edizione 2022 di "Toscana Arcobaleno d’Estate" si chiude oggi. Appuntamento alla riserva naturalistica della Diaccia Botrona, tra le più importanti la biodiversità che ospita. Vengono proposte quattro visite guidate con degustazione finale di prodotti tipici offerti da Coldiretti Grosseto, momento che sarà allietato dalle note del «Bianciardi Jazz Trio». Un’occasione unica per conoscere la Diaccia Botrona e le specie animali che la popolano. Tre visite guidate avverranno a piedi e saranno gratuite. C’è il percorso trekking sui sentieri della Diaccia; la visita guidata al Museo Ximenes e l’interessantissima visita alle postazioni di bird-watching dell’area naturalistica. E’ obbligatoria la prenotazione che può avvenire online solo attraverso il link https://forms.gle/kZPMaXjAHvvTe2W86. L’evento di Regione Toscana e Qn- La Nazione è organizzato in collaborazione con Confcommercio, Comune di Castiglione della Pescaia, Toscana Promozione Turistica, Acot, Coldiretti Grosseto, Maremma Experience, Toscana Vetrina e Agimus.