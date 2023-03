Zurkowski si allena con la squadra

In vista del match di domenica col Verona (sarà presente il patron Robert Platek) mister Semplici ritroverà Zurkowski che ieri ha ripreso ad allenarsi con i compagni e Moutinho. Ancora una settimana di lavoro differenziato per Bastoni, Zoet e Holm. Ieri è iniziata la vendita libera dei biglietti: obbligatoria la Eagle card per acquistare i tagliandi delle curve nei punti vendita Vivaticket o online, alla biglietteria del ‘Picco’ (aperta mercoledì e venerdì 17-20, giovedì 14-20) non sarà necessaria la tessera se residenti in provincia di Spezia e Massa Carrara. Nessun vincolo di Eagle card per il settore distinti.