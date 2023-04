Zurkowski può essere la novità Verde e Gyasi con Shomurodov

"Calma e gesso". Parafrasando il compianto amico e collega Fulvio Magi, il match Spezia-Salernitana dovrà essere interpretato dai protagonisti in maglia bianca con la ferocia agonistica di chi vuole vincere, mantenendo però sempre lucidità e razionalità. In sintesi una gara da vivere all’insegna dell’equilibrio, nella consapevolezza delle difficoltà tecnico-tattiche ma anche psicologiche del match. Scontata la necessità di un approccio ottimale alla partita da parte degli Aquilotti, con la giusta tensione e il doveroso coraggio. La vittoria dello Spezia sulla Salernitana avrebbe un significato enorme per la classifica in chiave salvezza, oltre a sancire il superamento della soglia dei cento punti totalizzati dai bianchi in Serie A a girone unico. Mister Semplici dovrà fare a meno degli infortunati Moutinho e Reca e dello squalificato Nzola, da valutare Holm non al meglio. Tornerà, invece, a disposizione Bastoni dopo due mesi e mezzo di assenza. Probabilmente il tecnico aquilotto ripartirà dal 4-3-3, ma solo nella rifinitura odierna scioglierà le riserve. In difesa, davanti a Dragowski, dovrebbero giocare Ampadu e Caldara, con Amian e Nikolaou terzini. In cabina di regia si candida Ekdal, sorretto da Bourabia e Zurkowski ai lati, quest’ultimo in luogo di Agudelo, in dubbio a causa di un acciacco. In attacco Verde e Gyasi supporteranno Shomurodov, da ieri nuovamente in gruppo dopo la parentesi in Nazionale. Pronti a subentrare in corso d’opera Bastoni e Maldini. Solo tre i punti di differenza tra lo Spezia e la Salernitana, per un ruolino di marcia similare: campani migliori in fase realizzativa (31 gol all’attivo contro i 23 dei bianchi), peggiori in quella difensiva (47 gol subiti contro i 43 delle Aquile). Altri due aspetti accomunano le due compagini: entrambe, insieme al Monza, hanno segnato meno reti di testa in Serie A e hanno subito più gol con tiri da fuori area.

Fabio Bernardini