Zoet salva la porta nel finale, Nzola sprecone

di Fabio Bernardini

ZOET 6,5: salva il risultato nel finale respingendo la conclusione ravvicinata di Zanoli. Incolpevole sul gol di Amione.

AMIAN 6: soffre nel primo tempo le incursioni di Augello e si perde Amione sul gol. Cresce prepotentemente il suo apporto nella ripresa: mani nei capelli per il suo colpo di testa da pochi passi che termina sul fondo e il suo tiro respinto dal portiere doriano.

WISNIEWSKI 6: così così la sua performance nella prima frazione di gioco, con Leris che a sorpresa gli prende il tempo di testa sfiorando la rete. Generoso ad oltranza, innesta l’azione che porta al pareggio aquilotto.

NIKOLAOU 6: provvidenziale una sua chiusura su Leris, concede poco o nulla a Lammers. Qualche sbavatura nel finale (94’ CALDARA s.v.).

BASTONI 6: dal suo piede magico nasce l’assist vincente per il pareggio di Verde, di un nulla non arriva alla deviazione sotto porta (78’ RECA s.v.).

BOURABIA 6: lavoro oscuro ma privo di quell’inventiva che porta in dote. Si divora il gol in due occasioni (78’ AGUDELO 6,5: consueta vitalità).

ESPOSITO 6,5: giostra con autorevolezza la manovra, ergendosi a protagonista quando salva la porta spezzina dalla capitolazione. Disegna una traiettoria perfetta per la testa di Amian e prova la via del gol con una punizione insidiosa

EKDAL 6: potrebbe zittire i suoi ex tifosi ma da posizione favorevole tira debolmente sulle mani di Ravaglia. Sorpreso dal colpo di testa vincente di Amione, carbura alla distanza reggendo il centrocampo (94’ KOVALENKO s.v.).

GYASI 6: Amione ne circoscrive il raggio di azione ricorrendo all’anticipo sistematico. Non capitalizza l’invitante spiovente di Maldini.

NZOLA 6: neanche un giro di lancette per scaldare i guantoni di Ravaglia. Offre ad Amian il passaggio del possibile due a uno, per poi sprecare malamente nel finale la palla del ko.

MALDINI 6: solletica il possibile vantaggio aquilotto con un invitante cross non intercettato da Gyasi (30’ VERDE 7: rimette in piedi lo Spezia con uno splendido gol di testa, dopo aver sfiorato in precedenza la rete con un fendente respinto da Ravaglia e poi con un sinistro deviato da Murillo. Si sprecano le recriminazioni per la palla gol non concretizzata nel finale).

ALL. SEMPLICI 6: la sua squadra ha perso una grandissima occasione per mantenere il Verona a tre punti. Quando si hanno dodici occasioni da gol (Nzola, Ekdal, Gyasi, Bourabia, Verde (4), Amian (2), Bourabia, Esposito) e se ne realizza solo una non si possono fare salti di gioia.

ARBITRO MARESCA 7: dirige con autorevolezza impeccabile.