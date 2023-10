Zephyr, trasferta a rischio. Malnate è la vicecapolista

Trasferta complicata per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che questa sera alle 20.30 scende in campo al palazzetto dello Yaka Volley Malnate (Varese), seconda forza del campionato di pallavolo maschile Serie B. Per l’occasione mancheranno lo schiacciatore Vescovi e il centrale Edy Benevelli. Per il resto tutti disponibili. "Ad attenderci ci sarà una delle squadre più attrezzate del nostro raggruppamento - afferma il coach dei rossoblù Michele Delvecchio - che ha iniziato la stagione con il piede giusto e che con tre vittorie consecutive, l’ultima al tiebreak, ha conquistato 8 punti che al momento significano secondo posto in classifica alle spalle del Caronno che viaggia a punteggio pieno. Una formazione che sarebbe in A3 se, dopo la promozione dell’anno scorso, non avesse rinunciato al titolo sportivo. Per di più per noi si tratterà della prima trasferta della stagione.

Sappiamo che sarà dura quindi che sarà una gara molto dura in cui sarà necessario mantenere sempre altissima la concentrazione in ogni fase del gioco. Le difficoltà da affrontare saranno tante e non potremo permetterci alcun calo. Veniamo dalla sconfitta rimediata al tiebreak contro il Saranno dove poteva andarci decisamente meglio. In settimana abbiamo lavorato sodo sugli errori commessi – conclude - e siamo pronti a dimostrare i nostri progressi, anche se ovviamente siamo ben coscienti delle enormi qualità dei nostri avversari". A dirigere la delicata sfida sarà la coppia arbitrale Fornito-Zollino. Turno di riposo, invece, per la Npsg Trading Logistic che, dopo la sconfitta al Ciriè, proverà ad approfittare di una settimana di stop in più per ricaricare le energie e riordinare le idee. Le altre partite della giornata: Grafiche Amadeo-Volley Parella, Saoanno-Ciriè, Ormezzano-Sant’Anna Tomcar, Caronno-Volley Mozzate.

Ilaria Gallione