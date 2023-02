SANT’ANNA TORINO

2

ZEPHYR

3

SANT’ANNA TOMCAR TORINO: Garrone 8, Sangermano 16, Salvatico 14, Genovesio 15, Costa 8, Mellano 11, Fumagalli 2, Stupenengo 1; liberi Lanza e Tanga. All. Usai.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Bottaini 6, Conti 1, Nannini 16, De Matteis 2, Facchini 15, Magnani 33, Vescovi 4, libero Ruggeri. All. Marselli

Arbitri: Grasso e Foppoli.

Parziali set: 24-26; 18-25; 25-20; 25-20; 14-16

SAN MAURO TORINESE – Importante successo della Zephyr Mulattieri Valdimagra che raccoglie in trasferta due punti fondamentali per muovere la classifica. Il primo set, particolarmente combattuto, va agli ospiti che sul filo di lana si impongono 24-26. Più lineare l’andamento del secondo parziale con i valligiani bravi a chiudere sul 18-25. Nonostante il doppio svantaggio i padroni di casa non demordono e terminano a proprio favore la terza e la quarta frazione per 25-20. Anche il tie-break si dimostra equilibratissimo con gli spezzini che la spuntano 14-16. "Buona prestazione della squadra – commenta coach Marselli – tutti hanno dato un grande contributo, tenendo i nervi saldi soprattutto nel complicato tie-break. Peccato per l’infortunio subito di Vescovi, speriamo non sia nulla di grave". Risultati: Novi-Alba 3-2, Albisola–Ongina, Ciriè-Chieri 3-2, Acqui-Cus Genova 3-1, Alto Canavese-Parella 3-1, Colombo–Npsg Spezia 1-3. Classifica: Negrini 37, Alto Canavese 36, Ongina 35, Ciriè 32, Parella 25, Npsg Trading Logistic 25, Alba 24, Sant’Anna Tomcar 20, Cus Genova 17, Zephyr Mulattieri 16, Novi 15, Colombo 15, Chieri 12, Albisola 6