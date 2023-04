Zephyr Mulattieri vince al tie-break Due punti preziosi per la saIvezza

Zephyr Mulattieri

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 3, Bottaini I 2, Magnani 27, Nannini 10, De Matteis 8, Salsi 19, Vescovi 0, Facchini 8, Vignali, libero Ruggeri; n.e. Sisti, Conti, Romagnani, Bottaini II. All. Marselli.

ALTO CANAVESE: Cuorgnè To: Milano 3, Avalle 19, Marchese 0, Giacobbo 7, Pasteris 6, Teja 20, Scavetta 0, Grosjaques 10, Romagnano 5, libero Armando; n.e. Campobasso, Benedettelli, Bergero, Mattiotti. All. Metteotti.

Arbitri: Tavarini e Nannini

Parziali set: 25-21 22-25 22-25 25-19 15-12

S. STEFANO MAGRA - Una motivatissima Zephyr Mulattieri Valdimagra ha conquistato due preziosi contro l’ambizioso Alto Canavese, terza forza del girone A del campionato di volley maschile di Serie B. I locali sono scesi sul "PalaConti" con capitan Grassi al palleggio e Fabio Bottaini opposto, con Nannini e Dematteis centrali, con Salsi e il "top scorer" Magnani di banda e con Ruggeri libero. I torinesi hanno risposto con Milano in costruzione e capitan Avalle in diagonale, con al centro Giacobbo e Pasteris, con Teja e il valdostano Grosjaques all’ala, dove si sono visti pure Scavetta, Romagnano e Marchese impiegato brevemente anche da opposto, e con Armando libero. Tra i padroni di casa sono comparsi pure Vignali in difesa, ma non da libero, e Vescovi sia da opposto che da "martello". Facchini, il cui ingresso verso la fine del secondo set al posto di F. Bottaini, ha fatto la differenza, ha permesso a Magnani di sistemarsi in diagonale. Il match, avvincente e al tempo stesso altalenante, ha visto uscire vittoriosa la squadra di Marselli che con un ottimo scatto d’orgoglio ha chiuso il tie-break sul 15-12. Ora testa subito alla trasferta in casa della capolista Negrini Acqui.

Ilaria Gallione