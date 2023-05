Zephyr Mulattieri fa il colpaccio

Zephyr Mulattieri

3

Canottieri Piacenza

2

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 0, Bottaini 1, Magnani 26, De Matteis 4, Nannini 11, Conti 0, Facchini 11, Vescovi 0, Salsi 10, libero Ruggeri; n.e. Sisti e Vignali. All. Marselli.

CANOTTIERI ONGINA PIACENZA: Ramberti 3, Boschi 0, Miranda 16, Paratici 4, De Biasi G. 11, Chadtchyn 12, Pene 6, Miglietta 10, Zorzella 0, Frascio 7, De Biasi M. 0, libero Rosati; n.e. Marcoionni e Sala. All. Bruni.

Arbitri: Fibbi e Forte

Parziali set: 23-25; 25-15; 20-25; 25-19; 16-14.

SANTO STEFANO MAGRA – Una strepitosa Zephyr Mulattieri, pur in svantaggio per ben due volte, riesce a rimontare e ad imporsi sul filo di lana al tie-break contro la più quotata Ongina Piacenza. Una vittoria importante, frutto di una prestazione grintosa e di alto livello, che, però, in virtù dei risultati delle altre squadre non è al momento sufficiente ad evitare la zona retrocessione. La sorte dei rossoblù si deciderà quindi nell’ultimo turno in esterna contro il Ciriè.

Per la cronaca locali in campo con capitan Grassi al palleggio e Fabio Bottaini in diagonale, con Nannini e De Matteis al centro, con le recuperate bande Magnani e Facchini e con Ruggeri libero. Poi quasi subito Bottaini lascia spazio a Salsi e Magnani passa nel ruolo di opposto. Sono entrati in battuta un paio di volte Vescovi e una Conti. Fra gli ospiti Ramberti, a tratti rilevato da Boschi, in costruzione, Miranda, talvolta rimpiazzato da Paratici, opposto, capitan Giuseppe De Biasi e Chadtchyn centrali, Miglietta e Pene all’ala dove si sono visti anche Frascio e Marco De Biasi. Rosati ha giostrato da libero.

Ilaria Gallione