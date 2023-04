Zephyr deve salvarsi La Trading può aiutarla

Il campionato di volley maschile serie B si sta avviando verso la fine e in queste ultime due giornate la Zephyr Mulattieri Valdimagra dovrà cercare di tenere duro per non dover fare i conti con un’amara retrocessione. Nel 25° e penultimo turno della stagione i rossoblù dovranno vedersela contro un avversario decisamente difficile da affrontare. Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 21, si calerà, infatti, al "PalaConti" di Santo Stefano Magra la Canottieri Ongina Piacenza, seconda temibile forza del girone. Probabili assenti le bande Lorenzo Facchini e il bomber Alessandro Magnani. Coach Marselli potrebbe quindi impiegare al loro posto Alessandro Salsi e Diego Vescovi. Anche se il pronostico sembra chiuso, la Zephyr Mulattieri Valdimagra tenterà l’impresa.

Un gradito aiuto per i valligiani potrebbe arrivare dai cugini della Npsg Trading Logistic che stasera sempre alle ore 21 al "PalaMariotti" ospiteranno il Sant’Anna Tomcar. La formazione piemontese si presenterà al match alla disperata ricerca di punti fondamentali per scrollarsi di dosso in extremis la pericolosissima zona rossa. Coach Parisi, confermato anche per il prossimo anno sulla panchina biancazzurra, dovrà sicuramente fare a meno dell’infortunato capitan Lanzoni, nella speranza di recuperare qualche giocatore uscito piuttosto malconcio dalla sfida del precedente weekend.

Ilaria Gallione