Zaffaroni: "La strada è ancora lunga"

Anche Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, la pensa come Leonardo Sempolici: "Quella contro lo Spezia è una partita importante, ma parlare di sfide decisive a 14 gare dalla fine sarebbe sbagliato" ha detto ieri nella conferenza stampa pregara. "Sarà importante per tanti aspetti, a partire dalla classifica, gara da affrontare nella maniera giusta. Ci vuole grande tranquillità, intesa come lucidità e consapevolezza di quello che devi fare. Le mie in questo momento sono chiacchiere, mettere in pratica concetti così è segno di maturità, che dobbiamo dimostrare di avere".