Wisniewski regge, Amian sbaglia sotto porta

DRAGOWSKI 6,5: tre parate delle sue sulle conclusioni ravvicinate di Mota, Carlos Augusto e sul colpo di testa di Kovalenko che sfiora il clamoroso autogol.

AMIAN 6: bene nelle chiusure, non altrettanto per incisività quando ripete gli errori sotto porta di Genova: a pochi passi dal portiere, colpisce di testa, ma manda la sfera sopra la traversa. Prova a riscattarsi con un sinistro da fuori parato.

WISNIEWSKI 6: riesce a contenere bene le qualità di Dany Mota e Caprari facendo valere il fisico e una buona perspicacia negli anticipi.

AMPADU 6: regge bene il confronto con i dirimpettati monzesi. Riparte da lui l’azione aquilotta con il gallese che si affida spesso a infruttuosi lanci lunghi (87’ NIKOLAOU s.v.).

BASTONI 5,5: le uniche insidie degli Aquilotti nel primo tempo nascono dal suo piede, invitanti due cross non capitalizzati al meglio dai compagni. Sul fronte difensivo non brilla, troppa libertà di azione a Colpani che non ha problemi a servire Ciurria per il gol monzese (58’ RECA 5,5: sgroppate non incisive, assist non calibrati).

EKDAL 5: non prende in mano la squadra, pochi gli spunti apprezzabili con Pessina che ha ritmi diversi rispetto allo svedese.

ESPOSITO 5: non ripete la buona prestazione di Genova: poca inventiva, verticalizzazioni con il contagocce e tanti errori. Da salvare solo una punizione che fa la barba al palo.

KOVALENKO 4,5: ha dell’incredibile il gol divorato a due passi da Di Gregorio, un errore clamoroso al pari della marcatura a dir poco flebile su Ciurria libero di calciare a rete. E per poco non ci scappa pure l’autogol (58’ AGUDELO 5,5: pecca di cinismo, non trova la giocata vincente in due occasioni).

GYASI 5: spende energie in quantità industriale nei ripiegamenti difensivi pagando dazio in lucidità e incisività dalla trequarti in avanti. Purtroppo non riesce ad andare mai al tiro e per un attaccante non è cosa da poco (79’ KROLLIS s.v.).

SHOMURODOV 5: non apporta profondità alla manovra, spesso anticipato dai difensori lombardi. Si vede solo per un colpo di testa a servire il liberissimo Kovalenko, davvero troppo poco.

VERDE 5: prova a non dare punti di riferimento agli avversari partendo da dietro ma gli esiti non sono confortanti. Qualche buona giocata in sinergia con Bastoni e nulla più, non riesce ad andare mai al tiro (58’ CIPOT 5: non incide).

ALL. SEMPLICI 5: al di là delle frasi di circostanza le assenze di Holm, Zurkowski e Nzola sono pesantissime. La formazione iniziale non convince, con Kovalenko preferito a Bourabia e Agudelo in panchina. Nel complesso la prestazione è insoddisfacente per ritmi, aggressività e qualità.

ARBITRO RAPUANO 6: direzione macchiata dal mancato giallo a Marì in due occasioni.

Fabio Bernardini