Volley ultimo atto La Zephyr tenta l’acuto salvezza

In programma oggi alle 18 l’ultimo atto del campionato di serie B di volley maschile. La Zephyr Mulattieri Valdimagra, con l’unico punto interrogativo sulla presenza o meno del libero Ruggeri, si giocherà il tutto per tutto sul ’PalaBesio’ di Albisola contro il Fas, fanalino di coda. Serviranno i tre punti e lo sanno bene anche i tifosi che seguiranno la squadra per non far mancare il supporto ai propri beniamini. I rossoblù, chiamati alla vittoria, dovranno anche sperare in qualche risultato positivo da parte delle dirette concorrenti. Se anche le avversarie dovessero conquistare l’intera posta in palio, allora i ragazzi di Marselli saranno obbligati a guadagnarsi la salvezza dai play-out. Il distacco dalla decima posizione, occupata dalla Sant’Anna Tomcar è, di solo un punto. Fenera Chieri e Cus Genova oggi in casa rispettivamente contro la capolista Negrini Acqui e la seconda Canottieri Ongina. Per la Tomcar derby con il Parella Torino. Impegno in esterna per la Npsg Trading Logistic a Ciriè.

Ilaria Gallione