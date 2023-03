Volley, Trading a Riccò col Chieri Zephyr cerca punti contro Alba

L’indisponibilità del ’PalaMariotti’ (dove si svolgono le qualificazioni ai campionati italiani di scherma) costringerà la Npsg Trading Logistic a trasferirsi sul Palasport di Riccò del Golfo. Ospite della 18ª giornata del campionato di volley di Serie B sarà, oggi alle 18 il Fenera Chieri, formazione torinese attualmente impegnata nella lotta per non retrocedere. Una squadra che nelle ultime 45 partite ha conquistato ben 7 punti, raggiungendo a quota 15 la Pallavolo Novi e la Colombo Genova a 4 lunghezze di distanza dall’ultimo posto utile per la salvezza. Match interno anche per la Zephyr Mulattieri Valdimagra (nella foto coach Andrea Marselli) che al ‘PalaConti’ oggi alle 17, affronterà il Mercatò Alba, settima forza del girone. In forse soltanto la banda-opposto Diego Vescovi. La squadra sarà chiamata a riscattare la prestazione sottotono di Chieri per cercare, dopo aver recuperato gran parte degli indisponibili, di conquistare l’intera posta in palio in modo da continuare a rimanere al di fuori della zona retrocessione.

Ilaria Gallione