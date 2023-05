Volley Prima Divisione Rainbow piega il Rapallo e tenta la fuga in vetta

La Rainbow Spezia capolista in Prima Divisione femminile continua la sua volata in vetta alla classifica, tentando la fuga slitaria. Al vittorioso recupero con l’On Volley a Cogorno, è seguito il franco successo per 3-1 la Psm Rapallo al Palazzetto di Vezzano Ligure. Dopo il successo nei primi due set (25-21, 25-11) le spezzine hanno ceduto il terzpo (21-25) per poi dilagare 25-15 nel quarto. In campo per la Rainbow Cuffini, Pugliese, Zonca, Antiga, Guidi, Ciappei, Chernyshova, D’ Antonio, libero Pilli; n.e. Grispo. E stasera alle 19 si torna in campo a Santa Margherita Ligure contro il Tigullio.