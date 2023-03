Volley Prima Divisione Ligure Rainbow passa a Lavagna e riprende la prima posizione

Riscattando il ko in casa del Sestri Levante, la Rainbow Spezia recupera in classifica la prima posizione che in Prima Divisione di volley aveva momentaneamente dovuto cedere alla Zephyr Valdimagra, che aveva giocato in anticipo. Spezzine infatti di nuovo convincenti a Lavagna, a spese dell’Admo, sconfitto per 3-1 (17-25; 25-20; 18-25; 2325 i set). Questi i punteggi individuali delle spezzine: Zonca 19, Ciappei 22, Cuffini 1, Reynoso 2, Chernyshova 5, Guidi 5, La Mattina 10, Perchiazzi 3. Non entrate Pugliese, Grispo, Antiga e Dagnino. La Rainbow ha schierato la Cuffini al palleggio con capitan Zonca opposto, al centro Guidi e La Mattina in alternanza con Reynoso, Ciappei e Chernyshova di banda dove s’è vista anche Perchiazzi: Viti e la Pilli si sono avvicendate nel ruolo di libero.