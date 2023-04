Volley, Futura già tranquilla mette sotto la Amadeo Sanremo

Pallavolo Futura

PALLAVOLO FUTURA: D’Ascoli 21, Morghen 13, Rossi 24, Amendola, Orlanducci 2, Barletta 7, Battistini 5, Rapalli 9, Serio, liberi Pascucci e Carbone, n.e. Bello L., Bello G. All. Simoncini; vice Derchi

GRAFICHE AMADEO SANREMO: Andreis, De Marchis, De Vincentiis M., De Vincentiis V., Delle Monache G., Guidi, Rossi, Delle Monache M. libero. All. Maragliano

Arbitri: Piazza e Sabato

Parziali set: 25-19; 27-29; 21-25; 25-19; 15-11

BOLANO – Classica gara di fine stagione tra la Pallavolo Futura e la Grafiche Amadeo Sanremo, due squadre già salve da alcune settimane. Coach Simoncini ha fatto ruotare più o meno tutte le sue giocatrici, mentre le avversarie si sono presentate sulla palestra di Ceparana in otto. Il fatto di essere contate ha sicuramente contribuito alla sconfitta delle sanremesi, mentre le spezzine hanno potuto rifiatare di più. Per la cronaca Battistini al palleggio, D’Ascoli in diagonale, Rossi, in gran giornata con 24 punti all’attivo, e Rapalli in posto 4, Barletta e Morghen centrali e Pascucci e Carbone liberi. La sfida è stata piacevole e combattuta soprattutto sul piano agonistico, mentre tecnicamente qualcosa è mancato. Le locali, anche se in fase calante in questa ultima parte dei playout del campionato di serie C ligure, hanno cominciato bene l’incontro, poi hanno un po’ sofferto, ma alla distanza sono venute fuori, chiudendo il match al tie-break con il punteggio di 15-11.

Ilaria Gallione