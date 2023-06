Vollero e Macci volano Sono campioni provinciali

Grande successo, discreti riscontri cronometrici e buona partecipazione ai Memorial Sergio D’Imporzano e Cesare Mannelli, organizzati dal Pedale Spezzino, riservati alle categorie esordienti I e II anno, validi anche come prove uniche di Campionato regionale ligure e Campionato provinciale spezzino. A Ceparana, alle 12 in punto, Paolo Adorni vicesindaco del Comune di Bolano, Angelo Molinari consigliere del Pedale e Simone Mannelli, dirigente nazionale della Federciclismo, dopo aver osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giudice di gara Claudio Bonati (scomparso pochi giorni fa), ha dato il via alla gara riservata al primo anno. Il gruppo viaggia compatto sul percorso pianeggiante lungo i giri della Piana e si presenta compatto sul rettilineo di arrivo dove l’ucraino Osadchyi della Ciclistica 2000 Litokol di Rubiera, supera Elia Caorsi del Piùsport Levante Genova, che si aggiudica il campionato regionale mentre Lorenzo Vollero del Pedale Sarzanese, 12° al traguardo, si laurea campione provinciale della categoria. Poi, la gara riservata al secondo anno che vede il gruppo compatto nei giri pianeggianti, è stata la salita di Serralta a fare la selezione: lungo le rampe che portano al Gpm allungano in quattro, tre atleti del Quiliano Bike fra i quali Elia Marchese, che transita per primo in vetta aggiudicandosi il premio intitolato a Giuliano Marzola, e Apicella del Gs Parmense, a seguire il gruppo ‘sgranato’. Sul rettilineo di arrivo si presentano in quattro e la partita si gioca in casa della società genovese con Mattia Olivieri, che si aggiudica la competizione e la maglia di campione regionale. Samuele Macci del Pedale Sarzanese, 15° al traguardo, si laurea campione provinciale della categoria. Al termine le premiazioni con la consegna, del Memorial Sergio D’Imporzano alla Ciclistica 2000 Litokol, da parte del figlio Fausto D’Imporzano e dell’assessore allo Sport di Bolano Paolo Polloni e la consegna del 16° Memorial Cesare Mannelli alla Quiliano Bike, dal figlio Simone Mannelli e di Giovanni Sommovigo, corridore del Pedale negli anni 50 ed amico fraterno del compianto dirigente.

Marco Magi