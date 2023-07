"Voglio tornare in Serie A con lo Spezia"

Nicolò Bertola, classe 2003, è carico per la nuova avventura con le Aquile: "Ambisco a giocare titolare con lo Spezia, la squadra con la quale sono cresciuto e con la quale vorrei conquistare la Serie A". "Sono molto contento di essere tornato - spiega -, la Serie B è un campionato molto importante, per riuscire a giocarci occorre farsi le ossa in Serie C. La mia esperienza al Montevarchi la reputo discretamente positiva". Ottime le prime indicazioni dal ritiro: "Alvini mi ha fatto una buonissima impressione, ci ha chiesto di praticare un calcio propositivo. I giocatori più esperti ci aiutano, Nikolaou e Gyasi mi spronano a dare sempre il massimo". Infine un ricordo sull’esordio in Serie A datato 14 maggio 2022 a Udine: "Indimenticabile. Quando Motta mi chiamò non ci credevo. Mi disse di divertirmi, che era giunto il mio momento. Non nascondo che in quei momenti il tempo non passava più".

Fabio Bernardini