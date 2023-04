Vittoria preziosa per l’Antica Luni Vezzano battuto

Vittoria davvero preziosa quella centrata dall’Antica Luni che battendo il Vezzano nella sfida disputata a Fossone ha raggiunto in classifica il Pegazzano. Le due avversarie per ottenere la salvezza si dovranno preparare adesso allo scontro diretto del 16 aprile che si disputerà in campo neutro. Dopo la rete iniziale realizzata da Marinari i gialloazzurri di mister Vatteroni hanno dovuto attendere il finale di partita per mettere al sicuro il risultato grazie alle reti firmate da Caffaz e Mallegni.