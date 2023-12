Vittoria in trasferta Trading torna a sorridere

Grafiche Amadeo

(25-22 23-25 21-25 14-25)

Grafiche Amadeo: Gazzera 13, Torello 16, Sbarra 4, Cirilli 8, Travella 12, Brun, Trosso 3, liberi Saglietto e Borro. All. Chiozzone.

Npsg Trading Logistic: Mandoloni 5, Cormio 18, Louza 23, Todaro 8, Moretti 10, Zoratti 8, Conoci, Materno, libero Briata. All. Parisi

Arbitri: Virgillito e Vaschetto

SAN REMO - È tornata a sorridere la Npsg Trading Logistic che contro il fanalino di coda Grafiche Amadeo è riuscita a conquistare una preziosa vittoria. Dopo una partenza contratta nel secondo parziale Louza ha preso in mano la squadra fino al 23-25. I biancoblu da quel momento si sono scrollati di dosso un po’ di ansie e hanno ritrovato fiducia. Cormio, dopo un inizio stentato, è rientrato con il piglio giusto, diventando incontenibile. La terza e soprattutto la quarta frazione sono scivolate via con facilità, con due ottimi ace finali di Mandoloni che al servizio ha ritrovato l’efficacia della scorsa stagione. "Non è stato facile - spiega coach Parisi - perché San Remo aveva tutti gli effettivi ed è una squadra che non molla mai. Noi abbiamo iniziato molto tesi e la pressione di dover vincere, insieme alle sconfitte che ci portavamo dietro, ci hanno fatto perdere il primo set. Poi abbiamo iniziato a essere più sciolti e convinti e questo ci ha aiutato a vincere la partita". Il vice presidente Riccardo Donini: "Questo match ha dato qualche segnale di ripresa, si è vista una bella reazione. La vittoria aveva un’importanza fondamentale ed è stata vissuta dalla squadra e dallo staff tecnico come una partita da in o out". Un successo che rasserena l’ambiente dopo un percorso altalenante. "Nelle prime giornate abbiamo pagato una preparazione atletica non ancora ottimale - continua - ma nelle partite successive la società si aspettava non solo risultati, ma anche attitudini diverse da quelle viste in campo. Sapevamo che quest’anno il campionato sarebbe stato più difficile in quanto alcune realtà si sono notevolmente rafforzate. Siamo, però, anche convinti di aver allestito un roster migliore e più competitivo di quello dello scorso anno. Le prestazioni negative che ci sono state non possono essere giustificate solo dall’innalzamento del livello medio degli avversari, ma sono derivate anche da nostre mancanze". In quest’ottica la bella affermazione arrivata con il Grafiche Amadeo fa ben sperare. "Sicuramente - conclude - farà bene al nostro stato d’animo. Il miglioramento dovrà, però, essere complessivo. Ci aspettiamo molto da alcuni giocatori che, pur avendo le capacità di invertire il periodo nero, per ora non le hanno ancora messe pienamente in mostra".

Ilaria Gallione