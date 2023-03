Virtus in evidenza con Luis Hodaj E’ primo negli assoluti Fight Net

Per la serie il buongiorno si vede dal mattino, a Stefano Solombrino appena eletto neopresidente dello storico sodalizio forte di una Stella Coni al merito sportivo, vittoria della Virtus Sport Club La Spezia con Luis Hodaj, in finale sul veterano Mattia Canepa della Hurricane al doppio galà "Fight Kids-Fight Genova" a Manesseno nella specialità K1. Gran soddisfazione ovviamente, di conseguenza, per il maestro Alessandro Andellini e anche per il tecnico di pugilato Antonio Castillo; i quali hanno concorso alla preparazione di Hodaj. Quest’ultimo peraltro, in una delle tappe di qualificazione agli assoluti Fight Net-Iaksa, più recentemente s’è confermato primo in classifica a Thiene (Vivenza) battendo al primo "round" per k.o. Ahmed del team Ferraresi di Ferrara.