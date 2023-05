Vincono Termo A, Sarzana A e Valdellora A Sfida in parità tra Centrale A e Campetto A

Vincono le prime due, pareggia la terza, perde la quarta. Tempo di playoff per la Serie A del campionato di biliardo specialità boccette a squadre curate dalla Uisp provinciale. Dunque due conferme e due sorprese nell’andata dei quarti di finale: Termo C-Termo A 1-3, Jolly B-Sarzana A 0-4, Centrale A-Campetto A 2-2, Valdellora A-Termo B 3-1. Nei playout, invece, il Riccò A batte il Maxim B 3-1 in esterna. Per quanto riguarda la Serie B la sorpresa nell’andata dei playoff arriva dal Valdellora B che supera il Pitelli A 4-0, poi ecco le due vittorie esterne di Sarzana B (sul Jolly A) e Follo (sul Campetto B), mentre impattano 2-2 O’Scaineto e Riccò B. Nell’andata dei playout acuto esterno del Maxim C sulla Lizza C 1-3, mentre pareggiano 2-2 Pianta B e Santo Stefano Magra B. La Serie C disputerà i suoi playoff la prossima settimana.

m. magi