Viareggio Cup quarto di finale oggi al ’Bibolini’

Ultimo appuntamento, questo pomeriggio, al ’Bibolini’ di Falconara con la 73ª Viareggio Cup. Alle ore 15 sul sintetico lericino si affrontano per i quarti di finale il Sassuolo campione in carica e la Sampdoria. Per i blucerchiati si tratta della terza partita

a Falconara dopo quelle vittoriose contro l’Arezzo nel girone eliminatorio (5-0) e contro la Carrarse negli ottavi di finale (4-0).

Le partite nell’impianto santerenzino, con quella di oggi, sono quindi sette, oltre a quelle già citate anche Don Torquato (Argentina)-Apia Lechnard (Australia), Bologna-Atrominos (Grecia), Milan-Parma del torneo femminile vinto proprio dalle rossonere, Wechester United (Usa)-Berekum Freedom (Senegal).

I biglietti per la partita odierma si possono acquistare direttamente al botteghino del campo sportivo ‘Piero Bibolini’, per maggiori informazioni contattare il Gs Pozzuolo, società di calcio amatoriale che gestisce l’impianto santerenzino, alla mail [email protected]