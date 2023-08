Via agli allenamenti Esposito e Antonucci È la loro giornata

Ripresa ieri la preparazione a Pontremoli, con Gazzoli e Peri in Lega a Milano, lo Spezia ha presentato il nuovo sponsor principale: si tratta di Spigas, azienda che opera nel campo della distribuzione di luce, gas e servizi, che sarà affiancata da Magazzini Iozzelli e Regione Liguria, con una connotazione fortemente locale. Oggi è il giorno di Mirko Antonucci (in foto), trequartista 24enne di scuola Roma che arriva dal Cittadella, forte dei suoi undici gol nello scorso campionato. Farà il cammino inverso il centrocampista danese Emil Kornvig, ceduto definitivamente ai veneti, dopo il prestito dell’anno scorso al Cosenza. Dopo le visite mediche di ieri in città, oggi sarà ufficializzato anche Francesco Pio Esposito, attaccante diciannovenne in prestito dall’Inter, fresco del titolo europeo under 19 conquistato con la Nazionale. A questo punto il mercato in entrata si concentra sui due difensori centrali che dovranno integrare l’organico dopo il gravissimo infortunio di Wisniewski e in attesa del rientro di Hristov. Molto più impegnativo il mercato in uscita, con il Sassuolo che guadagna posizioni per Holm, con la sua proposta di prestito oneroso che avrebbe il pregio di mantenere allo Spezia la proprietà del giocatore, contando che il valore cresca esponenzialmente dopo un campionato in A con gli emiliani. Verde dovrebbe accasarsi a breve con la Salernitana, mentre per Nzola e Dragowski, al di là del lavorio dei procuratori, lo Spezia sta aspettando ancora offerte ufficiali. Domattina la squadra volerà in Germania per affrontare il Wolfsburg (diretta streaming sicura, da definire i dettagli), con rientro nella nottata.

Mirco Giorgi