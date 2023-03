Vezzano tenta la ‘mission impossible’

Trasferta difficile oggi alle 14.30 all’Andersen di Sestri Levante per il Vezzano nell’anticipo di Prima categoria sul campo della capolista Sporting Aurora. L’arbitro designato è Pettirossi di Genova. L’equipe dell’ex aquilotto Marco Tarasconi cercherà un risultato positivo per allontanarsi dalla zona a rischio della classifica essendo al decimo posto. Vezzanesi reduci dalla sconfitta per 2-1 subita a Bottagna domenica scorsa con il Pegazzano. La capolista nel turno scorso si è imposta con un roboante 4-0 al Falconara con la Santerenzina in una stagione veramente da incorniciare nella quale hanno vinto ben sedici partite su diciannove giocate. Un anticipo anche della 16ª giornata del girone F di seconda categoria, un derby della Valdivara. Alle 15 al ‘Colombo di Beverino si sfideranno Brugnato e Bolanese B. Arbitra Lenzi della Spezia.