Verde sfiora un clamoroso 3-3 Le Aquile credono nella rimonta dopo un brutto inizio di 2° tempo

di Matteo Marcello

Fermati dalla traversa e dai soliti errori. Non basta una prestazione generosa e non basta neppure il ritorno in Italia di Philip Platek: lo Spezia non trova punti salvezza a Bergamo, condannato dalla sfortuna e dall’ormai cronica fragilità difensiva. Non tutto però è da buttare: contro un’Atalanta apparsa per lunghi tratti devastante, le Aquile hanno dimostrato di essere ancora vive dopo la prova incolore contro il Monza che aveva scatenato la contestazione ultras, ed è un segnale che fa ben sperare in vista del decisivo scontro di sabato contro la Cremonese.

Al Gewiss Stadium, l’undici di lotta e di governo messo in campo da mister Semplici, con Ampadu e Bastoni nuovamente spostati a centrocampo in un 4-3-3 che per lunghi tratti diventa 4-5-1, tiene testa per almeno un tempo alla squadra di Gasperini, riuscendo anche a passare in vantaggio con una delle rare proiezioni offensive della prima frazione: al 18’ Bastoni raccoglie sulla tre quarti e si accentra, per poi servire Gyasi, che davanti a Musso non sbaglia, siglando il suo secondo centro in campionato dopo quello realizzato proprio all’Atalanta nella gara di andata. La reazione dei bergamaschi è veemente, Dragowski respinge il colpo di testa di Toloi al 24’ ma non può nulla al 32’ sul gol di De Roon, arrivato sugli sviluppi di un corner, con le Aquile apparse mal posizionate e poco reattive.

Una lacuna, quella sulle palle inattive, che continuerà anche nella ripresa, compromettendo di fatto la partita di Bergamo, ma che purtroppo è ormai una costante stagionale per i bianchi: è stato così per Gotti, e con Semplici nulla è cambiato, con la fragilità difensiva sui calci da fermo ormai conclamata. L’Atalanta ci mette dieci minuti, in apertura di secondo tempo, per indirizzare la partita a suo favore, complice un ritorno in campo disastroso della squadra di Semplici. Al 3’ Amian regala un calcio d’angolo, la difesa non allontana bene e Zappacosta buca Dragowski; al 9’ altro corner, la retroguardia è immobile e permette a Muriel di ricevere comodamente a pochi metri dalla porta per segnare il suo centesimo gol in Serie A.

Mister Semplici rivoluziona il centrocampo, ma ci vuole tutta la bravura di Dragowski al 13’ per tenere lo Spezia ancora in partita, col portiere polacco che si supera deviando sulla traversa sull’incornata di Zappacosta. Col cuore più che con la testa, lo Spezia trova il gol che accende la speranza, al 19’, complice un errore della difesa atalantina che permette a Shomurodov di girare al centro dove Bourabia brucia tutti e batte Musso.

Le Aquile ci provano a testa bassa fino alla fine, e proprio negli ultimi minuti arriva la beffa, con lo splendido tiro di Verde che supera Musso ma sbatte contro la traversa, e con Shomurodov che sbaglia malamente l’ultima occasione della gara.