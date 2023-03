Verde segna contro la Salernitana

Aria di derby per il napoletano Daniele Verde che con la Salernitana pare avere un conto aperto. Nelle sei partite disputate contro i granata, il bomberino partenopeo ha realizzato ben tre gol e due assist. Tutto iniziò il 6 febbraio 2016 quando Verde, militante nel Pescara, firmò all’Arechi il gol del momentaneo 2-1 biancazzurro (il match terminò 2 a 2). A seguire, il 24 dicembre 2016, in un acceso derby di Serie B tra l’Avellino e la Salernitana terminato 3-2, Verde si erse a protagonista fornendo due assist vincenti a Jidayi e Ardemagni, per poi firmare un gol splendido di sinistro. Indimenticabile, infine, per tutti i tifosi aquilotti, il rigore perfetto da lui calciato a Salerno il 7 febbraio 2022, proprio sotto la curva sud Siberiano, che valse l’importantissimo pari dei bianchi (2-2). I colori granata risvegliano piacevoli ricordi anche per Salvatore Esposito, autore con la maglia della Spal, il 6 novembre 2020, dell’assist perfetto a Di Francesco che valse il 2-0 finale per gli estensi. Infine, piedi ‘caldi’ per Kovalenko, che contro la Salernitana realizzò il suo unico gol in Serie A che valse, nel 2021, la vittoria dello Spezia per 2-1.

Fabio Bernardini