Verde a un bivio: resta o va via? Zurkowski, lontani i fasti di Empoli a La Spezia

Spiccano nella loro tristezza i casi di Verde e Zurkowski. Cominciando dal polacco, siamo in grado di smentire con assoluta certezza che abbia pronunciato una sorta di giuramento, motivando l’essere rimasto per debito di riconoscenza verso la società. La verità è un’altra: è lo Spezia che ha cercato in tutti i modi di trovare una sistemazione a Zurkowski, con l’accordo dello stesso giocatore, ma sono sorti due problemi insormontabili: uno è l’ingaggio (1.558.000 euro lordi), una montagna praticamente invalicabile, a portata di ben poche società in Italia e semmai per profili molto più forti. Chi si è interessato ha chiesto allo Spezia una forte compartecipazione alla spesa, ipotesi non praticabile in questo clima di ridimensionamento. Poi c’è la tenuta fisica del ragazzo, che resta a rischio, non essendo state risolte radicalmente le sue problematiche. Non è un caso che, quando si è cominciato a fare sul serio, con l’innalzarsi dei ritmi il polacco sia andato subito in evidente difficoltà atletica. Il tentativo operato in questi giorni di santificare Zurkowski per colpire Bastoni, fatto passare per un traditore della causa? Non è proprio così, lo ribadiamo, non fosse altro che per l’irrisorio diritto di riscatto concesso all’Empoli per prenderlo a titolo definitivo l’anno prossimo, altro che delusione per averlo dovuto cedere, una favola che gran parte della tifoseria ha smascherato al volo. Particolare non indifferente, Bastoni al lordo costa un terzo di Zurkowski, circostanza che ha favorito la sua cessione.

C’è poi il caso di Daniele Verde, sempre più separato in casa, il quale non ha mai fatto mistero di volersene andare da subito. I suoi procuratori hanno smosso mari e monti, ma nessuna squadra di A lo ha voluto, nemmeno la Salernitana, che lo ha sempre considerato come una sorta di ripiego nel caso non fosse arrivata a profili molto più importanti di lui (il club campano ha sganciato 12 milioni per il riscatto di Dia senza pensarci neanche un secondo). Per l’attaccante napoletano restano in piedi piste greche (più probabili) e turche, mercati ancora aperti. A questo punto, visti i rapporti ormai deteriorati a tutti i livelli, la sua partenza sarebbe quasi liberatoria, oltre che un ennesimo taglio al budget.

Mirco Giorgi