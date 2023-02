Veppo e Atletico Tresana, assalto alla vetta

Locanda Alinò e Pizzeria Bacetto Sarzanese, una lotta a due, con i primi davanti ai secondi di un punto anche dopo la terza di ritorno. Poi tutti gli altri ben distanziati ad almeno 7 punti nel Girone 1 del campionato calcistico a 7 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Intanto nel Girone 2, dove regna l’equilibrio, guida sempre lo Sporting Bacco pur bloccato sul pari dalla Tappezzeria Baldassini.

Nel Girone 3 il Veppo raggiunge il Bar Cavour in testa e nel Girone 4 l’Atletico Tresana pareggia e agguanta l’Atletico Gragnola. Girone 1 Locanda Alinò-Saja Srl 8-6 (Agrifogli 3, Garofano 3, Migliore 2; Civinini 3, Venè, Llusha, Hysa A.), Pizzeria Bacetto Sarzanese-Sesta Godano 4-0 (Raisa, Leonini 3), Ristorante Pin Bon-Leta1990 3-5 (Gravina 2, Greco L.; Corvi N.2, Shabanaj, Mini D., Poletti), Avosa-La Vigna Portovenere 2-3 (Meta 2; Rolla L. 2, Raggi F.), Pellegrini Gomme-Levanto 2-2 (Rege Cambrin, Battolla A.; Beretta 2). Ha riposato: La Gira Of Chelli. Girone 2 Moto Masini-Pizzeria Fuoricampo 5-4 (Masini M. 2, Cavana 2, Varacalli; Dell’Agnello 3, Musetti S.), Piccolo Eden Licciana-Marola 7-2 (Musetti S. 3, Rombi 2, Maraffetti, Mastrini; Blandino, Carrara), Asc Bagnone-Ac ReboccoVf Alinò 4-3 (Giromini M. 2, Trivelli, Costa L.; Scaduto, Grillo R., Maggiani E.), Real Dlf Pizzeria Chiara-Realchiappa Progetto Appalti 2-2 (Musetti A., Rabà G.; Filiè, Dell’Ovo), Sottosopra-Bar Ravenna rinviata al 27 febbraio, Tappezzeria Baldassini-Sporting Bacco 3-3 (Baldassini G. 2, Carrozzo; Daffeh, Rimondi, Martinelli M.). Ha riposato: Piccolo Eden Licciana. Girone 3 Riomaior Bar O’netto-Asd Fuoricampo La Foce 5-5 (Pasini 2, Franceschetti L., Crovara, Cozzani M.; Russo J. 2, Cancogni 2, Biagetti), Traverde La Spezia-Ristorante 30 Denari 0-4 per rinuncia, Delta del Caprio-Ccr Muggiano 4-5 (Volpi 2, Staghezza, Gnetti; Navari L.2, Cerretti R., Cantoni S., Ferrari D.), Sao Steo-Bar Cavour 3-3 (Bortoluzzi 2, Santunione; D’Errico 2, Pierini L.), Autoservice Cassana-Asd Veppo 0-4 (Resico 3, Martoni). Girone 4 Dl Stella Rossa Canaletto-Asd Atletico Tresana 2010 4-4 (Lombardi N. 2, Pauciullo, Boiro; Sartini 2, Lo Priore 2), Biassa-Sesta Godano 2 4-2 (Vaccarezza, Gianardi, Mele, Fregosi; Prosperini, Pecoraro), Anglotech-Monti 1-2 (Conti F.; Lombardi L., Grassi G.), Ac Viano Bar Picchi-Sarzanello 9-4 (Berettieri 4, Errovichaq 3, Ivascu, Conteduca; Conti A. 2, Passalacqua, Tonelli E.), Veppo 2-Arci Canaletto 1-6 (Menoni; Mendoza Sanchez 3, Argenziano 2, Mezzani), Deportivo La Bottiglia-Atletico Gragnola 4-2 (Bregasi 2, Giuliano; Argenti M., Costa A.).

Marco Magi