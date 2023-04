Venezia-Spezia vale l’accesso alla finale di Coppa

Lo Spezia Femminile si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia nella semifinale con il Venezia in programma oggi alle 15,30 a Mestre: match unico, in caso di parità supplementari e rigori. La squadra ha raggiunto Mestre ieri per prepararsi al meglio. Tutte convocate eccetto Duce e Viscuso impegnate con la rappresentativa. Portieri: Gallego, Giordano e Maarouf. Difensori: Gino, Barraza, Larroussi, Omokaro, Tumane, Mazzieri e Duarte. Centrocampisti: Ciccarelli, Lazzara, Dezotti, Cardoso, Girolamo. Attaccanti: Carabott, Ruzafa e Gamache.