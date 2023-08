Valletta all’Amegliese

Gran colpo per l’Amegliese, neo promossa in Prima categoria. La formazione rossonera ha ingaggiato Francesco Valletta nelle ultime stagioni protagonista in Promozione con Follo e Magra Azzurri. Per lui un ritorno ad Ameglia avendo già vestito in passato le casacche del Real Fiumaretta e del Borgo Foce Magra Ameglia. Un rinforzo anche nel reparto difensivo con l’arrivo di Michele Borghetti dall’Antica Luni, storico team che ha deciso di non partecipare alla Prima categoria. Si sta muovendo bene anche l’Arcola Garibaldina ingggiando Michele Romano, Francesco Capitani, Harza El Gazzali e Davide Laudicina mentre nel Ceparana giocherà Andrea Scirocco difensore ex Fezzanese andando così a rinforzare i rossoneri del confermato allenatore De Biasi. In Seconda categoria tanti volti nuovo nel Calcio Nave affidato al tecnico Gino Sorrentino. Oltre al colpaccio Benassi il sodalizio giallonero ha ingaggiato Alex Florio, Matteo Orlandi, Mattia Palumbo, Gabriele Petrolo. Una vecchia conoscenza del calcio spezzino, Nicolò Cucurnia per diverse stagioni in campo con Colli Ortonovo e Follo San Martino, giocherà nel Montignoso.