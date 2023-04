Valeriano Favaro Alinò irraggiungibile, Riomajor spera di mantenere il secondo posto

LA SPEZIA

Manca soltanto un turno al termine del Girone 1 e ci sono ancora delle posizioni per i playoff da definire: ad esempio il Riomaior, secondo dietro l’inarrivabile Valeriano Favaro Alinò, potrà essere scavalcato, visto che sabato riposerà. Nel campionato calcistico a 11 della Uisp provinciale, tempo di playoff e playout nei Gironi 2 e 3 con qualche conferma e alcune sorprese (in attesa delle gare di ritorno), così come nella Supercoppa tra le vincitrici dei due raggruppamenti e la Coppa Lunetia.

Girone 1

Tappezzeria Baldassini-Riomaior 1-5 (Formai; Costa F., Gregoli, Martelli, Crovara, Polidoro), Asc Bagnone-Gran Caffè Sarzana 3-2 (Simonetti A., Trivelli, Casoni; Ricci M., Giubasso), Comano-Pugliola Bellavista 1-0 (Chelotti), Amatori Filattiera-Gs Pozzuolo 1-1 (Leoncini R.; Fornelli), Asd Il Ritrovo Filetto-Blues Boys 3-2 (Bregasi 2, Giromini F.; Tavarini, Giannarelli N.), Cpo Agr. La Sarticola-Valeriano Favaro Alinò 3-3 (Biselli A. 2, Figaia; Novani 2, Fjolla). Ha riposato: Real Chiappa.

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 39; Riomaior 33; Ritrovo Filetto 32; Pozzuolo 30; Cpo La Sarticola 27; Blues Boys 22; Comano 21; Amatori Filattiera 20; Real Chiappa e Bagnone 18; Gran Caffè Sarzana 17; Baldassini 15; PugliolaBellavista 8.

Girone 2

Play off (andata): Amatori Per Lucio-Sesta Godano 2-0 (Meconi, Liquori), Montemarcello-Blues Boys 2 1-1 (Marchi; Pelliccia).

Play out (andata): Pegazzano-Albianese 0-0, Sporting Bacco-Rangers Soliera 2-0 (D’Aprile N., Corsi).

Girone 3

Play off (andata): Amatori Castelnuovo-Us Ceserano 2-0 (Iemma 2), Farafulla-Delta del Caprio 0-4 (Staghezza 2, Beghè 2).

Supercoppa (andata): La Serra-Amatori Pallerone 3-3 (Olivieri 3; Lombardi L., Rosaia, Furletti).

Coppa Lunetia (andata): Pizza Più-Autoservice Cassana 2-3 (Cundumi L. 2; Balzi 2, Guano), Golfo dei Poeti-Virgoletta 1-1 (Dell’Ovo; Incorvaia), Il Ritrovo Filetto 2-Atletico Tresana 1-2 (De Nitto; Bambini 2). Marco Magi