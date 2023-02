Pozzuolo in caduta libera e Valeriano Favaro Alinò che allunga in testa al Girone 1, così il primo inseguitore è il Ritrovo Filetto. Questo nella terza di ritorno del campionato calcistico a 11 della Lega Uisp Spezia e Valdimagra. Nel Girone 2 rocambolesco pareggio della capolista Serra, mentre nel Girone 3 l’Amatori Pallerone resta solitario in vetta.

Girone 1

Amatori Filattiera-Blues Boys 2-4 (Ferdani 2; Tavarini 2, Sebastiani 2), Comano-Valeriano Favaro Alinò 1-2 (Galia; Liotti, Novani), Asc Bagnone-Cpo Agr. La Sarticola 1-2 (Brahim; Marinari, Petrucci), Cgs Real Chiappa-Asd Il Ritrovo Filetto 2-3 (Cerrone, Agrifoglio; Portascarta 2, Giromini F.), Riomaior-Gs Pozzuolo 3-2 (Polidoro, Costa F., Vegna; Vareschi 2), Gran Caffè Sarzana-Tappezzeria Baldassini 1-1 (Giubasso; Pergolizzi). Ha riposato: PugliolaBellavista.

Classifica: Vf Alinò punti 24; Ritrovo Filetto 22; Riomaior e Gs Pozzuolo 21; Cpo Agr. La Sarticola 18; Blues Boys 14; Gran Caffè Sarzana e Amatori Filattiera 12; Cgs Real Chiappa, Comano e Asc Bagnone 11; Tappezzeria Baldassini 9; PugliolaBellavista 6.

Girone 2

Pegazzano-La Serra 5-5 (Scalise V. 2, Rasente, Firetto, Bontempi; Olivieri F. 4, Casoni), Albianese-Sesta Godano 2-2 (Boni, Monti A.; Taddei, Pouye), Asd Atletico Tresana 2010-Amatori Per Lucio 0-0, Blues Boys 2-Autoservice Cassana 1-1 (Menconi; Florio), Rangers Soliera-Sporting Bacco 1-0 (Lorenzani). Ha riposato: Montemarcello.

Classifica: La Serra punti 22; Sesta Godano 18; Amatori Per Lucio e Blues Boys 2 16; Atletico Tresana 15; Montemarcello 13; Rangers Soliera e Albianese 12; Pegazzano 8; Sporting Bacco 7; Autoservice Cassana 1.

Girone 3

Us Ceserano-Farafulla Fc 5-2 (Pierini Luca, Pierini Lorenzo, Benelli, Mastrini, Farnese; Fiori M. 2), Golfo dei Poeti Lerici-Amatori Pallerone 0-2 (Rosaia 2), Virgoletta-Amatori Castelnuovo 2-1 (Incorvaia 2; Bucchioni A.), Pizza Più-Riomaior Bar O’netto 1-2 (Dadà; Corradi P., Marku), La Colomba 9.80-Delta del Caprio 1-1 (Delfini; Vianesi). Ha riposato: Ritrovo Filetto 2.

Classifica: Amatori Pallerone punti 18; Riomaior Bar o’netto e La Colomba 9.80 17; Delta del Caprio 15; Virgoletta 14; Amatori Castelnuovo e Ceserano 13; Ritrovo Filetto 2 12; Golfo dei Poeti 11; Farafulla 10; Pizza Più 0.

Marco Magi