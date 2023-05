Valdellora elimina il Termo Riccò e La Pianta retrocedono

Prima scrematura nel biliardo Uisp provinciale. Solo una sorpresa tra le prime 4 della regular season nel campionato di boccette a squadre: il Termo B battuto (ed escluso) dal Valdellora A, a cui serve però il punto dello spareggio, dopo aver subito, il ribaltamento dell’andata. Ecco il programma delle semifinali che porteranno alle finaliste che si contenderanno lo scudetto: Valdellora A-Termo A e Campetto A-Sarzana A con gare di andata e ritorno. Nel dettaglio dei quarti (con tra parentesi l’andata): Termo A-Termo 2-0 (3-1), Sarzana A-Jolly B 1-0 (4-0), Campetto A-Centrale A 3-1 (2-2), Termo B-Valdellora A 3-2 (3-1). Retrocedono, invece, in Serie B, dopo il ritorno dei playout il Riccò A e La Pianta A (dopo il punto spareggio), con questi score: Maxim B-Riccò A 2-0 (3-1) e Pianta A-Goriziana 1-4. In Serie B, quarti di finale movimentati, in semifinale sarà Follo-Sarzana B e Pitelli-O’Scaineto. Il Sarzana B (già promosso in serie A) pareggia 2-2 dopo il 3-1 dell’andata, l’O’Scaineto, va allo spareggio con il Riccò B, dopo un doppio 2-2, il Pitelli A strapazzato a sorpresa dal Valdellora B all’andata (4-0) ribalta con lo stesso esito e vince la gara di spareggio, infine tutto liscio per il Follo B sul Campetto B (3-1 e 2-1). I playout, mandano in Serie C (insieme alla Pianta C, ritirata) Santo Stefano B e la Lizza C: Santo Stefano B-Pianta B 1-3 (2-2), Maxim C-Lizza C 3-1 (3-1) .