Una domenica quasi perfetta per le giovanili nazionali dello Spezia, con due vittorie, un pareggio e una valanga di gol al Ferdeghini. Partiamo dalla ‘manita’ degli Under 17 al ‘fanalino’ Modena, con le reti segnate da Attuoni, poi Monteverde, prima del bis di Fontanarosa e a chiudere Camara. Nel 5-0 casalingo mister Leonardo Ventura schiera Mascardi, Salvetti (45’ De Simone), Monteverde, Spella, Ebano, Bertoncini, Attuoni, Vannucci (76’ Ferretti), Fontanarosa (76’ Zarrouki), Garibotto (74’ Camara), Di Martino; in panchina restano Mosti e Arena.

Classifica: Parma punti 39; Juventus 37; Fiorentina 36; Genoa 34; Bologna 32; Torino 23; Pisa 22; Sassuolo 20; Sampdoria 17; Empoli 15; Spezia 13; Napoli 10; Modena 3.

Grande successo, 4-1, anche per l’Under 16 sul Torino, che passa in vantaggio con Carreri e poi subisce la rimonta aquilotta nella ripresa con il bis di Brio e i gol di Viola e Arrighi. Il tecnico Gianni Migliorini manda in campo Tortorella, Martinelli (62’ Agrò), Baldetti, Lorenzelli, Simonelli, Romanelli (62’ Marchini), Nicolai, Felici, Bordoni (40’ Viola), Burattini, (40’ Brio) Ferrari (75’ Arrighi); in panchina Di Nubila, Fantinati, Franchetti Rosada e Vicari.

Classifica: Parma 27; Genoa 23; Monza 21; Torino e Juventus 19; Spezia 16; Cagliari 15; Sampdoria 11; Como 7; Cremonese 6.

Infine l’Under 15 che impatta 1-1 col Torino: avanti i granata con Bonacina, replica spezzina con Climi. Per l’allenatore Marco Giunta in campo Marchetto, Rapallini, Venturi, Ravecca, Fiocchi, Vignali, Cassano, Ricci (73’ Pellegrini), Amato (41’ Climi), Sartori G., Rosati; in panchina Ababei, Sartori E., Bagnasco, Dell’Amico, Del Sante, Magazzù e Fondi.

Classifica: Genoa e Juventus punti 26; Como 21; Torino 18; Spezia e Monza 17; Sampdoria e Parma 15; Cagliari 7; Cremonese 5.

