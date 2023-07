Under 17 al via agli ordini di Terzi

Ha preso il via, da lunedì scorso, la preparazione della formazione under 17 dello Spezia, affidata all’ex capitano aquilotto Claudio Terzi, la scorsa stagione nello staff tecnico della prima squadra, prima con mister Gotti e poi con Semplici. Gli allenamenti sono in corso d’opera al centro sportivo ‘Ferdeghini’, quartier generale della cantera bianca, a suo tempo edificato con lungimiranza dall’ex patron Gabriele Volpi sotto la cui gestione, non a caso, hanno spiccato il volo verso il professionismo tanti giovani spezzini e non: Bastoni, Maggiore, Ceccaroni, Vignali, Mulattieri, Candela, Benedetti, Acampora, Sadiq, Okereke. Mister Terzi nel corso della stagione sarà coadiuvato nel suo lavoro dai collaboratori Diego Del Mancino, Enrico Babucci, Nicholas Paglione e Luca Picasso, quest’ultimo responsabile Area Performance del settore giovanile aquilotto. I dirigenti accompagnatori della squadra saranno Vincenzo D’Antò e Sergio Paris.

Fabio Bernardini