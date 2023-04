Under 16 scatenata segna sette gol contro il Como

Contro la penultima della classifica Under 16 lo Spezia sfodera una goleada, ma la leader della categoria Under 15, batte gli aquilotti. Giornata in chiaroscuro, nella doppia sfida con il Como, per le giovanili nazionali bianche al Ferdeghini. Vincono i più grandi allenati da Gianni Migliorini, un 7-0 senza storie con gol di Marchini, Viola, Bordoni, Ebano, Franchetti Rosada, Baldetti e Vicari. In campo il tecnico ha mandato Tortorella, Nicolai (69’ Baldetti), Felici, Lorenzelli, Ebano, Martinelli (69’ Simonelli), Viola (54’ Arrighi), Marchini, Bordoni (40’ Romanelli), Burattini (40’ Franchetti Rosada), Brio (59’ Vicari); sono rimasti in panchina Benassi e Di Nubila. Classifica: Parma punti 38; Genoa 34; Monza 29; Spezia 25; Torino e Juventus 24; Sampdoria 21; Cagliari 18; Como 11; Cremonese 6. Diversa sorte per i più piccoli di mister Marco Giunta, che cedono 2-0, un gol per tempo di Licata e Castelli. Schierati per l’occasione Ababei, Rapallini, Venturi, Ricci (39’ Del Sante), Fiocchi, Sartori E, Cassano, Sartori G, Amato (40’ Pellegrini), Ravecca (64’ Magazzù), Rosati (71’ Dell’Amico); in panchina Marchetto, Bagnasco, Vignali e Fondi. Classifica: Como punti 36; Juventus e Genoa 35; Spezia e Monza 26; Torino 24; Parma 22; Sampdoria 15; Cremonese 11, Cagliari 8. m. magi