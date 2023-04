Under 15 e Under 16 ai play off col Monza

Due sconfitte e un pareggio per le giovanili nazionali dello Spezia nel recente turno di gara, l’ultimo per gli Under 16 e Under 15. Ora il via ai play off con doppia sfida playoff col Monza a Monzello. La Under 15 domenica 23 aprile alle 11, la Under 16 domenica 30 alle 15

UNDER 17

Sconfitta nella penultima di ritorno con un pesante 0-3 al Ferdeghini, rimediato nel giro di 5 minuti. Il tecnico Leonardo Ventura ha schierato: Mascardi, Salvetti (69’ Martera), Monteverde, Spella, Bertoncini, Piazza (46’ Di Martino), Attuoni (60’ Garibotto), Vannucci, Fontanarosa (77’ Zarrouki), Tognoni (77’ Bernabè), De Simone; in panchina Mosti, Ferretti, Cecchinelli e Angelotti. Classifica: Fiorentina punti 54; Juventus 50; Parma 48; Genoa 47; Bologna 45; Pisa 32; Torino e Sassuolo 29; Empoli 27; Napoli 25; Sampdoria 23; Spezia 13; Modena 3.

UNDER 16

Arriva un pareggio (1-1) contro il Monza in trasferta, con vantaggio spezzino di Ebano e risposta del lombardo Del Duca. L’allenatore Gianni Migliorini ha mandato in campo Tortorella, Martinelli (62’ Ferrari), Felice, Lorenzelli, Ebano, Romanelli (62’ Simonelli), Nicolai, Marchini (56’ Burattini), Bordoni (70’ Vicari), Franchetti Rosada, Baldetti (70’ Arrighi); in panchina Di Nubila, Fantinati, Piras e Meneghini. Classifica: Parma punti 38; Genoa 37; Monza 30; Sampdoria e Juventus 27; Spezia 26; Torino 24; Cagliari 18; Como 14; Cremonese 6.

UNDER 15

A a Monza lo Spezia va sul 2-0 con Sartori e Cassano nella ripresa, subendo poi la rimonta nell’ultima mezz’ora per il definitivo 4-2. Mister Marco Giunta ha fatto giocare Marchetto, Rapallini, Venturi, Ricci, Fiocchi, Vignali, Insignito, Sartori G., Climi, Ravecca, Rosati; subentrati o rimasti in panchina Baldi, Bagnasco, Amato, Cassano, Sartori E., Magazzù, Pellegrini, Del Sante, Fondi. Classifica: Como punti 39; Genoa 36; Juventus 35; Monza 29; Spezia 26; Torino 25; Parma 23; Sampdoria 19; Cremonese 14; Cagliari 8. marco magi