"Una vittoria da Picco che resterà nella storia"

"Una vittoria da ‘Picco’!". Tifosi aquilotti al settimo cielo per il successo storico dei bianchi contro l’Inter: "Emozioni indescrivibili, tre punti conquistati con il cuore, superlativo il popolo spezzino". "È stata la vittoria del gruppo - afferma Matteo Paganini -, bravissimo Semplici a ridare linfa vitale ai giocatori. Nzola incredibile. Un successo anche del pubblico che è tornato a ruggire come ai vecchi tempi, è stato bellissimo vedere lo stadio tifare per la propria città. Tre punti fondamentali che valgono doppio, un segnale di forza e speranza al gruppo capace, finalmente, di ribaltare un risultato a proprio favore nei minuti finali". Entusiasta Gianmarco Contese: "Emozioni indescrivibili, vincere contro l’Inter, soprattutto in un momento fondamentale del campionato, non ha prezzo. È un successo che dà morale e punti determinanti in chiave salvezza. Mbala una spanna sopra tutti, semplicemente stratosferico, ha stravinto il duello con Acerbi propiziando il gol di Maldini e trasformando perfettamente il rigore del due a uno. Pubblico straordinario, ha spinto le Aquile dall’inizio alla fine". Felice Patrizia Giordano: "Da spezzina sono contentissima nonostante la simpatia per l’Inter. Gli ultimi minuti sono stati un patimento ma alla fine ho provato una felicità incredibile". Ebbro di gioia Franco Berlenghi: "Lo Spezia ha capitalizzato al massimo le occasioni avute, si è ripreso un po’ di quella fortuna che non ha avuto nelle partite precedenti. I minuti di recupero li ho vissuti con il cuore in gola per poi provare una felicità immensa al triplice fischio. Il ‘Picco’ è stato spettacolare, è stata la vittoria di tutti noi e di uno stadio che ha tifato in modo straordinario per i colori bianchi, un popolo trascinante che merita la Serie A. Tre punti di un’importanza incredibile in chiave salvezza. Complimenti a Semplici che ha azzeccato tutto. Migliori in campo Nzola e Dragowski". Chiude Matteo Croce: "Una vittoria che resterà nella storia dello Spezia. È stata una partita epica, la squadra ha rispecchiato i valori della combattività del popolo bianco. Successo meritatissimo, arrivato nel momento giusto della stagione. Semplici ha dato la svolta sul piano tattico e mentale, con questo atteggiamento raggiungeremo la salvezza. Tutti a Sassuolo!".

Fabio Bernardini