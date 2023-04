"Una sconfitta molto amara ma bisogna guardare avanti"

"Sconfitta contro la Lazio amara, ma resettiamo e pensiamo al derby con la Sampdoria". I tifosi aquilotti, pur nel dispiacere per il pesante ko casalingo della loro squadra del cuore, guardano oltre: "Invadiamo Genova, tutti uniti per conquistare i tre punti". "Lo Spezia della prima mezz’ora avrebbe meritato ben altro risultato - afferma Davide Garibaldi - considerando la traversa colpita da Bourabia e il gol divorato da Nzola. L’episodio del rigore, conseguente a un errore grave di Nikolaou, ha cambiato la partita. Bisogna resettare tutto e concentrarci sul derby contro la Sampdoria, non bisogna perdere la fiducia, tutti a Genova. Nelle prossime partite lo Spezia si giocherà la salvezza in Serie A, restiamo uniti". Gli fa eco Cristian Fregoso: "Sconfitta amara contro una Lazio troppo più forte, anche se lo Spezia del primo tempo non mi è dispiaciuto. Sono un po’ preoccupato in chiave salvezza, le partite contro la Samp, il Monza e la Cremonese definiranno i destini dello Spezia, occorrerà rialzare la testa in fretta, senza alibi. Comunque sostegno ad oltranza alle Aquile, invadiamo Genova per lo scontro salvezza decisivo". L’ex aquilotto Gianni Di Staso non ha dubbi: "Tra la Lazio e lo Spezia c’è un abisso, anche se gli Aquilotti nel corso del primo tempo hanno messo in difficoltà i biancocelesti. Un plauso particolare lo merita Ekdal, il migliore in campo tra i bianchi. È chiaro che la classifica non induce alla tranquillità, gli Aquilotti dovranno andare a Genova per cercare di vincere la partita, il pareggio servirebbe a poco. Non molliamo, tutti insieme ritroviamoci al ‘Ferraris’ a sostenere le Aquile". Dello stesso avviso Alessandro Botti: "Dovremo andare a Genova per cercare di ottenere i tre punti. Lo Spezia, nonostante la sconfitta patita contro la Lazio, continua ad essere favorito in chiave salvezza. Le partite contro la Sampdoria, il Monza e la Cremonese saranno decisive, se le Aquile riusciranno a conquistare punti importanti ipotecheranno la salvezza. Peccato il ko contro la Lazio, gli Aquilotti hanno giocato bene per mezz’ora ma non sono stati fortunati considerando la traversa di Bourabia e il colpo di testa fuori di Nzola. Poi l’episodio del rigore, nato dall’errore evidente di Nikolaou, ha cambiato la gara".

Fabio Bernardini