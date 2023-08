Una rosa extralarge a La Spezia: tanti giocatori fuori dal progetto

Non considerando Wisniewski, lo Spezia ha ancora tanti giocatori in rosa: tutti gli allenatori dicono che l’ideale è averne 25, quello delle Aquile sono molto di più, senza considere ulteriori entrate, che pure servirebbero. Sono complessivamente otto (compreso l’ultimo arrivato Gelashvili) gli acquisti stagionali, 19 i reduci della scorsa stagione, tra cui Holm, dato in partenza per Bergamo. Fra questi Sala ha un ingaggio alto per la B ed è difficile da piazzare. Ferrer, giocatore di grandissima serietà e uno dei protagonisti della promozione in A, è stato prima invitato a cercarsi una squadra e poi, visto l’infortunio di Pierozzi, rivalutato.

L’esercito dei rientranti da prestito costituisce un grosso fardello: quindici elementi, dei quali solo sei sono stati ceduti: Strelec in prestito, Sanca, Podgoreanu, Mraz e Kornvig a titolo definitivo, mentre per Zuppel è stata necessaria la rescissione per farlo accasare alla Virtus Francavilla. Degli altri nove, il solo Hristov e forse il giovane Pietra rientrano nei piani, mentre per Bertola, Serpe, Gabelli e Ngbesso si spera di trovare soluzioni tra il prestito e la cessione definitiva. Mirco Giorgi