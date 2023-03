Una giornata amara per Forza e Coraggio e Canaletto Sepor

Giornata amara la 26ª in Eccellenza per le nostre provinciali. Infatti perdono sia la Forza e Coraggio 3-1 sul campo della Cairese che il Canaletto Sepor travolto per ben 5-0 al Tanca dal Rivasamba. Iniziamo la disamina dai graziotti che essendo in formazione d’emergenza, si sono presentati solo in diciassette giocatori, non riescono a frenare i forti avversari attualmente al terzo posto. Team di Andrea Gatti che scivola così al settimo posto ma con una gara di meno da disputare con il Rapallo che vincendola lo farebbe salire al quinto. Furie rosse che pagano il brutto approccio avuto alla partita che li ha visti subire tre gol nei primi ventuno minuti. Non basta la reazione avuta dalla squadra delle Grazie nella ripresa per recuperare in quanto è riuscita soltanto ad accorciare le distanze con il giovane Giannoccari. Perdono, come detto, anche i canarini che non riescono a contrastare un undici di Riva Trigoso, guidato dal tecnico spezzino Stefano Buccellato, scatenato che segna ben cinque reti. Per i gialloblù spezzini è l’ennesima sconfitta di una brutta stagione che si concluderà con la retrocessione in promozione dato che sono all’ultimo posto in graduatoria ed ormai staccatissimi dalle dirette concorrenti alla salvezza. Partita da dimenticare per l’equipe di Massimo Plicanti che si lamenta a causa di alcune discutibili decisioni arbitrali tra le quali la mancata concessione di un calcio di rigore a causa di un fallo subito in area da Frolla. Nel prossimo turno il ventisettesimo la Forza e Coraggio riceverà al ‘Colombo’ di Beverino l’Arenzano, mentre il Canaletto Sepor scenderà in campo al ‘Riboli’ di Lavagna contro la seconda forza del girone la Lavagnese.

P.G.