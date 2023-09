Una B da Vivere, Lo Spezia Basket Tarros lancia la campagna abbonamenti

A tre settimane dal via della nuova stagione e che vedrà lo Spezia Basket Tarros impegnato nella B Interregionale (esordio a Cecina il 1° ottobre), il club bianconero lancia la campagna abbonamenti: ‘Una B da vivere’ . "Un’avventura – si legge nel comunicato del sodalizio di via Parma – da affrontare tutti insieme: giocatori, tifosi, società e città". Proprio per non far mancare quel calore fondamentale nella passata stagione e che ha portato la Tarros alla B Interregionale. Il biglietto intero di ogni singolo incontro casalingo della Tarros costerà 10 euro, i vari abbonamenti praticati riguarderanno la prima parte della stagione (11 gare interne) e post season. L’abbonamento intero dunque è di 90 euro, ridotto (over 65 e i ragazzi compresi nella fascia di età 14-18 anni) 60 euro. Poi c’è anche il ‘pacchetto famiglia’ (valido per 2 adulti e bambini under 14) da 150 euro. Sconti anche per i biglietti: ridotto 5 euro, ‘pacchetto famiglia’ 15, ingresso libero da 0 a 14 anni (fino annata 2009). Per informazioni sugli abbonamenti rivolgersi al 333-4912182.

G.S.

Nella foto: il ds Maurizio Caluri