Un risultato figlio di limiti evidenti La squadra impoverita dal mercato

Dati di fatto: lo Spezia non ha battuto un’avversaria virtualmente retrocessa, che appena il giorno prima aveva ricevuto dalla FIGC a Roma un ultimatum irrealizzabile: o soldi (200 milioni) o fallimento, con quel che ne consegue. Non è vero, a tacitare le vedove di Gotti, dimentiche che la squadra stava precipitando, che lo Spezia ha perso 9 dei 10 punti che aveva sui gialloblù con la gestione Semplici. Alla giornata 22, quella di Empoli-Spezia, gli Aquilotti erano quartultimi come oggi, con due punti sui veronesi (19 a 17). La media con il tecnico toscano continua, nonostante tutto, ad essere positiva: 9 punti in 9 partite. Dall’inizio della stagione avrebbe garantito una relativa tranquillità, ma con il Verona che ogni volta ha la fortuna di trovare avversarie "demotivate" è evidente che non sia più così.

Ora che la classifica recita 27 a 26 le colpe sono del tecnico? La nostra risposta è no, anche alla luce del match di sabato sera al Ferraris, che bisognava vincere a tutti i costi e non si è vinto per limiti evidenti sui quali Semplici non è potuto intervenire, figli come sono di due sessioni di mercato, quella estiva di Pecini e quella invernale di Macia, che hanno nettamente impoverito la squadra. Non è ammissibile allestire una rosa dove bastano pochissime assenze per far scendere di molto il livello. Ieri è bastato il forfait all’ultimo secondo di Dragowski e la porta ha traballato di brutto. Gravi colpe di Zoet sul gol di Amione, ma bisogna dire anche grazie al portiere olandese per l’intervento su Zanoli nel finale, che ha salvato la squadra dal baratro. Che ci sia sofferenza nell’aria lo dice un dettaglio, il linguaggio non verbale di un rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo con facce da funerale, schiacciate da una tensione che dall’altra parte non c’era per evidenti ragioni di smobilitazione. E’ anche vero che agli zoppi… Pedate negli stinchi: l’infortunio di Maldini è l’ennesima tegola su un gruppo a cui non ne va bene mezza.

Però quante carenze: in un calcio dove le palle inattive fanno la differenza, lo Spezia non riesce mai ad essere pericoloso né su corner, né su punizione e a questo punto del campionato miracoli non ne fai. E poi poca cattiveria sotto porta, giocatori involuti in mala maniera: molto male Nikolaou, al punto da dover indurre Semplici a un cambio nel finale con il pari ruolo Caldara per evitare guai peggiori, ma anche Gyasi è almeno due mesi che è l’ombra del giocatore che fu. In tutta la partita gli abbiamo visto fare un solo gesto tecnico significativo (lancio su Nzola nella ripresa) ma quanti errori, anche di misura minima. Meno male che in questo quadro a tinte fosche sono rispuntati Verde e Bastoni, non solo per il gol in cooperazione. Da loro, come dal rientro di Ampadu dalla squalifica, sperabilmente di Dragowski dall’infortunio, da un Agudelo che deve crescere dopo l’infortunio, oltre ai soliti noti, passano le speranze di far risultato contro un Monza spensierato e forte.

Mirco Giorgi