Un punto per la classifica e per il morale

Massimo

Benedetti

Un altro 2-2 fuori casa, ma ben diverso da quello di Empoli. A Udine la partita si mette bene, poi però si complica e lo Spezia è bravo a rimetterla in piedi. Mister Semplici debutta con un buon pari, il punto serve per la classifica ma soprattutto per il morale in vista della delicatissima sfida salvezza di domenica contro il Verona. A proposito, oggi tutti i tifosi delle Aquile faranno il tifo per l’ex Italiano. Alla Dacia Arena il rientro di Nzola da titolare è un trionfo, visto che segna il vantaggio dello Spezia dopo 6’. Potrebbe arrivare persino il raddoppio, ma a Bourabia manca la freddezza nel dosare il ’pallonetto’. E così, non con una trama manovrata ma con un lancio lungo dalla difesa, l’Udinese pareggia anche per il tacco di Ampadu che tiene in gioco Beto: Var che questa volta dà agli avversari, ma l’arbitro che nel finale non giudica da rigore il tocco di Dragowski sul ginocchio di Beto (ci poteva stare), compensa. Sull’1-1 si spegne la luce e Dragowski inizia a vivere il suo pomeriggio da protagonista. I friulani quando vengono avanti fanno paura, si intuisce che se non cambierà qualcosa, nel 2° tempo sarà dura. Anche se l’Udinese, quando è attaccata, qualche problemino ce l’ha. Lo Spezia in certi frangenti sembra impaurito e il compito di Semplici, che non ha la bacchetta magica, sarà anche quello di far tornare l’autostima. Per questo il punto conquistato è importante. Dopo l’intervallo accade infatti che Pereyra venga dimenticato in area e pur tirando una ’puntata’, porta in vantaggio l’Udinese. In questo momento diventano importantissimi i 170 tifosi spezzini che hanno fatto mille chilometri tra andata e ritorno. Sostengono con cori incessanti la squadra in difficoltà, che riesce a reagire. Agudelo si trasforma in uomo assist e se Gyasi non ci arriva di un soffio, ci pensa Nzola a firmare il 2-2. Lo Spezia è vivo.