Un punto doloroso Regge soltanto la vecchia guardia

Un pareggio che fa malissimo, quasi un’anticamera della retrocessione, anche se rimane un misero punticino da difendere sul Verona. Che i presagi fossero negativi lo si capisce dal riscaldamento, con Dragowski che si ferma (si spera con tutto il cuore per una cosa di poco conto) ed è costretto a lasciare strada a Zoet. Nel primo tempo lo Spezia avrebbe dovuto orientare la partita, invece è davvero pericoloso solo nei primissimi secondi con Nzola. La Sampdoria ha lasciato sfogare inutilmente lo Spezia, lasciandogli un possesso sterile, ma ha dimostrato di essere superiore dove contava veramente. Non c’è qualità, purtroppo: lo Spezia batte nove corner in tutta la partita e soltanto in un’occasione crea qualcosa di pericoloso, la Samp ne batte nove anch’essa ma ogni volta crea qualcosa, fino ad arrivare al gol di Amione, che brucia Amian e uno Zoet che nella circostanza sbaglia tutto. Lo Spezia perde anche Maldini, nell’ottica della stagione probabile che questa sia l’ultima apparizione del figlio d’arte, ma forse ha recuperato per il finale di stagione il miglior Verde. La sua assenza per quasi tutta la stagione è stata un dazio pesantissimo per la squadra, ieri sera a Genova si sono visti lampi del campione che conosciamo ed è solo grazie al suo colpo di testa se lo Spezia rimane ancora a galla, sia pur con un barometro tendente al pessimo. La manifestazione dei tifosi sampdoriani all’inizio del secondo tempo ha l’effetto di ammosciare i propri beniamini, lo Spezia riesce a mettere insieme quella decina di minuti di buon calcio che porta al pareggio, grazie all’ennesimo assist di Bastoni in tre anni di serie A. A quel punto ci si aspetta un crollo dei blucerchiati, invece è lo Spezia che non ne ha più.

Mirco Giorgi