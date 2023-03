Un grande Vezzano blocca sul pareggio la capolista Aurora

Sporting Aurora

SPORTING AURORA: Assalino, Zapelli, Guazzoni, Sanguinetti A., Conti, Cafferata, Copello (46’ Baroni), Sanguinetti S. (80’ Besana), Ghiggeri (50’ Carluccio), Coldani (46’ Ravettino), Rolandelli. All. Figone.

VEZZANO: Gigante, Gazzoli (85’ Nika), Salku, Rossi C., Rossini, Rera, Bolla (46’ Rosales), Ferdeghini, Grassi, Maccione (86’ Rovani), Deidda. All. Tarasconi.

Arbitro: Pettirossi di Genova.

Marcatori: 49’ Ravettino, 60’ Deidda.

Note: all’86’ Carluccio fallisce un rigore.

SESTRI LEVANTE – Impresa del Vezzano che pareggia all’Andersen con la capolista Sporting Aurora nell’anticipo della 22ª giornata. Per gli auroriani è il primo pareggio stagionale. Padroni di casa in vantaggio al 49’ col neoentrato Ravettino in sospetta posizione di fuorigioco. Al 60’ pareggia Deidda dopo una pregevole azione in velocità. All’86’ Carluccio calcia sul palo un rigore assegnato per fallo di mano di Cristian Rossi.