Il Follo batte 57-55 la Ponente, seconda in classifica della serie D maschile di basket. I ragazzi di Umberto Toffi si confermano così al terzo posto. Follo in campo con Pizzanelli 13, Cozma 12, Cima 8, Preci 8, Adamo 5, D’Imporzano 4, Sacchelli 3, Albanesi 2, Oddone 2, Santucci, Di Benedetto, Salvia. Perde invece la Landini Lerici 68-35 in casa del Villaggio San Salvatore, nonostante un grande Coari. Landini Lerici: Coari 14, Giambrocono 8, Converso 5, Travaglio 4, Benevelli 2, De Ferrari 2, Santacroce, Spadoni, Rocchi. All. Pedrini. Altri risultati: Aurora Chiavari-Ospedaletti 72-64, Sanremo-Valpetronio 63-70.