Un gol contestato condanna il Levanto all’immeritata sconfitta

LEVANTO

0

VALLESCRIVIA

1

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Callo, Contardi, Defilippi, Motto (82’ Barilari), Rezzano, Del Vigo, Righetti, Daniello, Bagnasco. All. Agata

VALLESCRIVIA: Roveri, Balbi, Bricchi, Zanovello, Monti, Cardini, Bortolai, Leto (46’ Mazzolini), Morando (72’ Nije), Fassone, Ramos. All. Cannistrà

Arbitro: Raggi della Spezia

Marcatori: al 53’ Bortolai

LEVANTO - Domina il Levanto rimaneggiato ma vince il Vallescrivia più cinico. A sbloccare è un gol contestato al 53’ degli ospiti con Bortolai che conclude a rete dopo un batti e ribatti con il portiere Rollandi a terra. La compagine di Agata ingoia il rospo con la speranza di recuperare già dalla prossima partita alcuni titolari. In precedenza al 4’ il giovane Bagnasco colpisce la traversa. Al 41’ ancora Bagnasco tira a botta sicura ma Roveri devia in corner. Al 63’ si invola Pozzi sulla fascia mette al centro dove riceve Bagnasco che gira bene con sfera radente il palo. All’80’si vedono gli ospiti con Fassone che si fa ipnotizzare da Rollandi. Al 90’ il Levanto resta in 10 uomini per espulsione di Del Vigo. Espulsi anche mister Agata e il dirigente Callo per proteste dopo la rete del vantaggio del Vallescrivia.

Euro Sassarini