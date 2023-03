Un colpo di coda del Canaletto Sepor

Il Canaletto Sepor nella 28ª giornata dell’Eccellenza torna al successo travolgendo per 5-1 al Tanca il Taggia e lascia l’ultimo posto. Mentre la Forza e Coraggio perde 3-0 sul campo della capolista Albenga in una gara dal risultato bugiardo che lascia aperte molte recriminazioni. I graziotti hanno tenuto testa ai forti avversari sfiorando il pareggio dopo che gli ingauni erano andati in vantaggio su rigore. Penalty che invece l’arbitro ha negato per ben due volte all’equipe di Andrea Gatti non rilevando due falli subiti in area da Verona e Natale. Nel finale gli albenganesi arrotondavano il punteggio con le ‘furie rosse’ che finivano in dieci a causa dell’espulsione di Giannoccari. La sconfitta fa scivolare la compagine delle Grazie al sesto posto.

Il Canaletto Sepor si è ritrovato sciorinando una grande prova collettiva che gli ha permesso di affermarsi con autorità contro i taggesi. Dopo il vantaggio grazie ad un’autorete ospite provocata da un tocco di testa di Valentini le altre reti dei gialloblù spezzini portano la firma di Frolla, Cantoni e Marte quest’ultimo autore di una doppietta. Prova veramente convincente da parte del team di Massimo Plicanti ma purtroppo la sua situazione di classifica rimane compromessa. Infatti pur salendo al penultimo posto scavalcando il Finale sconfitto 5-3 dalla Cairese resta comunque a 8 punti dalla Sestrese terz’ultima divario che dovrà cercare di annullare nelle ultime sei giornate ancora da disputare dato che da regolamento le ultime due della graduatoria finale retrocedono dirette mentre terzultima e quartultima giocano i play-out. Comunque il Canaletto ci deve credere e dovrà fare più punti possibili da qui alla fine. Nella prossima giornata giocherà sul difficile campo della Cairese. Cercherà il successo anche la Forza e Coraggio che riceverà al ‘Colombo’ di Beverino l’Angelo Baiardo.

Paolo Gaeta